Maasmechelse organiseert wandeltocht naar Heppeneert voor goede doel Marco Mariotti

24 september 2019

09u41 0 Maasmechelen Sandra Duque uit Maasmechelen organiseert samen met enkele vrienden ‘Levenstocht’, een wandeltocht ten voordele van kansarme kinderen wiens familielid te maken kreeg met kanker. “Gezinnen worden vaak financieel hard getroffen als één van de ouders moeten stoppen met werken, en bij kansarme kinderen is dat nog zwaarder”, vertelt ze.

In 2012 en 2016 werd Sandra Duque zelf getroffen door kanker. De vrouw genas en zet zich sindsdien in voor tal van vzw’s om de vreselijke ziekte in de kijker te brengen. Maar volgens Sandra worden kansarme kinderen vaak vergeten in dit proces. “Als mama of papa ziek wordt, verdwijnt er een hap uit het budget", vertelt ze.

“We willen in de toekomst projecten uitwerken om activiteiten te kunnen doen voor kansarme kinderen waarvan iemand in het gezin ziek werd.”

Pendelbussen

Zo ontstond ‘Levenstocht’ in samenwerking met Levensloop Maaseik. Deelnemers starten aan de brug over het kanaal in Mechelen-aan-de-Maas en wandelen zo richting Heppeneert in Maaseik. “Een tocht van 20 kilometer langs de prachtige Maas. Een route waarbij je tot rust kan komen, bezinnen of genieten van de natuur. Samen met vrienden en familieleden.” Je kan ook tot De Wissen wandelen in Dilsen-Stokkem, dat is ongeveer 10 kilometer.

“In Heppeneert zijn er pendelbussen die je terugbrengen naar Maasmechelen of naar De Wissen. Natuurlijk mag je ook in Heppeneert een kaarsje aansteken en staan er tenten waar eten en drinken is voorzien.

De toch vindt nu zaterdag 28 september plaats. Inschrijven bedraagt vijf euro. “De inschrijvingen lopen al vlot binnen, maar er kunnen nog vele honderden Maasmechelaren bij.” Inschrijven kan ook ter plaatse en je krijgt een lunchpakket mee voor onderweg. De tocht is toegankelijk voor rolstoelers. Op Facebook kan je Levensloop Maasmechelen volgen voor meer info.