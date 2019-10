Maasmechelse band Bronce lanceert straffe videoclip Marco Mariotti

29 oktober 2019

17u11 4 Maasmechelen De Maasmechelse Indieband Bronce lanceerde dinsdag zijn nieuwste videoclip. Voor ‘Someway’ werd samengewerkt met cameraman én Maasmechelaar Bert Warson, die eerder ook al voor de band Millionaire werkte.

“Someway gaat over iemand die wordt meegezogen in een ongezonde relatie, hoewel de omgeving ervoor waarschuwt", zegt frontman Kris Crijns. “We hebben het verhaal zelf bedacht en namen de regie voor onze eigen rekening. Het camerawerk is van Bert Warson van Fabelfilm.”

Dreigende, melancholische sound

Bronce is een opkomende Indieband uit Maasmechelen met een aardig palmares. De groep werd al geselecteerd voor De Nieuwe Lichting van Studio Brussel en speelde op het Bruisfestival in Maastricht en op Genk On Stage. “We zijn geïnspireerd door bands zoals Foals, Goose, Arctic Monkeys en Arcade Fire", vertelt drummer Rein Vranken. “Die dreigende en tegelijk melancholische sound, dat willen we ook in onze nummers overbrengen.”