Maasmechels Volkstheater schrapt voorstellingen van december Marco Mariotti

05 juli 2020

17u10 2 Maasmechelen Het Maasmechels Volkstheater (MAVO) zal de voorstellingen van december dit jaar schrappen. Dat maakte voorzitter Mario Battista bekend.

In coronatijden moeten soms zware knopen worden doorgehakt. En daar kan MAVO over meespreken. De theatergroep uit Maasmechelen wilde aanvankelijk in december weer uitpakken met een nieuwe productie.

“Maar we voelen ons genoodzaakt om dit jaar niet te spelen", vertelt Battista. “Het is voor ons als klein gezelschap niet haalbaar om de opgelegde regels na te komen. Voor de acteurs is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand te handhaven. En we weten niet eens of we in december wel effectief kunnen spelen.”

Nog volgens de voorzitter is uitstel geen afstel. “Het is met veel spijt dat we deze boodschap brengen. We spelen onder normale omstandigheden graag in december 2021.”