Maasmechels Volkstheater brengt hilarisch kerstverhaal in zaal Jagersborg

04 december 2019

10u23 0 Maasmechelen MAVO voert vrijdag hun nieuwste blijspel ‘Oeps... verkeerde Kerstman' op. De toneelgroep speelt voor het eerst in de kerstperiode. “Op die manier komen we niet in het vaarwater van andere bevriende toneelverenigingen", zegt voorzitter Mario Battista.

‘Oeps … verkeerde Kerstman' is een blijspel van het Engels schrijversduo Sharkey en Sears. Het stuk is bewerkt door regisseur Viviane Peulen die er naar eigen zeggen een hilarisch kerstverhaal van maakte.

MAVO heeft al jaren de traditie om in het voorjaar te spelen in februari. “Maar we verhuizen naar december", zegt voorzitter Mario Battista. “Op die manier houden we rekening met de speeldata van bevriende toneelgezelschappen én komt zaal Jagersborg in de carnavalsperiode vrij te liggen voor de carnavalsverenigingen.’’

Genummerde zitplaatsen

En MAVO voert nog een kleine maar belangrijke verandering door. “Voor het eerst gaan de opvoeringen door met genummerde zitplaatsen. Dat is een succes op zich, want de ticketverkoop verloopt daardoor veel vlotter. Vrijdag 13 december is al uitverkocht en voor de andere data zijn de tickets beperkt. Snel zijn is de boodschap.”

Reserveren kan nog via toneelmavo@hotmail.com of 0492/93.25.29. Tickets kosten 10 Euro.

De speeldata:

Vrijdag 6 december om 20.00 uur.

Zaterdag 7 december om 20.00 uur.

Vrijdag 13 december om 20.00 uur.

Zaterdag 14 december om 20.00 uur.

Zondag 15 december om 15.00 uur.