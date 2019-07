Maasmechels koppel zoekt ideale vakantie in ‘Goed Verlof’: "Zwemmen tussen de haaien", "Nee, rust en romantiek" Redactie

31 juli 2019

00u00 1 TV Op VTM is deze week het nieuwe zomerprogramma 'Goed Verlof' van start gegaan. Het Maasmechels koppel Marco Ventriglia (37) en Shana Camassa (29) gaat hierin op zoek naar de ideale vakantie. Geen simpele opdracht, want hij houdt van avontuur en uitdagingen, terwijl zij vooral luxe en comfort verkiest.

Het nieuwe zomerprogramma wordt gepresenteerd door het BV-koppel Tine Embrechts en Guga Baúl. Zij helpen twintig koppels bij de zoektocht naar de perfecte vakantie. Telkens schotelen ze het duo drie zomerse vakantieformules voor met bijhorende activiteit in een door hen gekozen regio. Dat varieert van een gezellige strandhuis tot een exclusief zeiljacht. Uiteindelijk is het zoeken naar de perfecte compromis.

Shana zag op internet de oproep naar koppels en voelde zich meteen aangesproken. "Ik heb me zelfs ingeschreven zonder dat Marco het wist", lacht ze. "Over welke elementen we het niet eens zijn voor onze vakantiebestemming? Vraag beter waar we het wel over eens zijn", grijnst ze.

Avontuur versus rust

Wanneer Marco zijn ideale vakantiebestemming mag beschrijven, kiest hij voor een reis vol actie en avontuur. "Ik denk dan aan iets tropisch, met zwempartijen tussen de haaien. Daar mag gerust een uitdagende dag paragliden bij zitten of een tocht door de jungle."

Shana plaatst rust en romantiek bovenaan haar prioriteitenlijstje. "Doe mij maar een luxueuze bestemming. Goed weer is altijd mooi meegenomen en als het even kan, mag het een 'all inclusive' hotel zijn."

Voor Marco is het duidelijk: "Zij wil eigenlijk alleen maar shoppen."

Netflix

Ook wat betreft het avondprogramma treedt er een probleem op. Marco blijkt namelijk een groot liefhebber te zijn van 'Netflix and chill'. "Als je dan een hele dag avonturen hebt beleefd, wil je op je gemak nog een filmpje kijken. Nu blijkt dat in het buitenland bijna geen enkel verblijf Netflix heeft. Het enige wat je vindt zijn buitenlandse praatprogramma's. Wat mij betreft mag Netflix even standaard als wifi zijn. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor voetbal. Als sportliefhebber kan ik genieten van een mooie match."

Voor Shana hoeft dat niet: "Als ik in de zetel plof, ben ik stikkapot en val ik snel in slaap", lacht ze.

Doorheen het jaar hebben de twee uit Maasmechelen een drukke baan. "We hebben ook allebei een dochtertje, dus als die samen zijn, is dat voor ons één groot avontuur. Zo zijn we onlangs nog naar mijn moeder in Groningen gegaan met de hele bende", stelt Marco. "Dan moesten we tot vier uur in de wagen zitten en dat is een uitdaging hoor. Daarom willen we deze reis wat tijd voor elkaar maken."

Waar de reis uiteindelijk naartoe gaat, zie je vanavond om 21.45 uur bij VTM.