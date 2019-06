Maasmechelen krijgt uniek landschapspark: “We offeren een groot stuk woongebied op” Marco Mariotti

20 juni 2019

19u50 7 Maasmechelen Negen hectare grond - waarvan een deel woonuitbreidingsgebied - zal in de toekomst omgevormd worden tot een soort landschapspark. In de plaats komen er volkstuintjes, landbouwklasjes en een wandelpark. “Een opoffering van heel wat woongebied", zegt Stefan Thorez (Open Vld), schepen van Ruimtelijke Ordening.

Het onderzoek naar het Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Landgoed' is van start gegaan. Concreet gaat het om een uitgestrekt gebied tussen de Trappenstraat, de Heirstraat en het kanaal waar enkele jaren geleden het De Schuttersfeesten plaatsvonden. Ooit was dat gebied bedoeld om eventueel te verkavelen. “Maar daar stappen we van af", zegt schepen Stefan Thorez. “We zetten dat gebied om naar landbouwgrond, en ruilen het in met landbouwgronden aan de faciliteiten bij Eisden-Sport. Op die manier kan daar de sportieve zone worden uitgebreid.” Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) stelde vorig jaar al voor om in Eisden te gaan voor een atletiekpiste.

Volkstuintjes

De grondeigenaars in Eisden die hun gronden aan de gemeente verkopen of afstaan, kunnen gebruik maken van die nieuwe landbouwzone achter de Heirstraat-Trappenstraat. “Het gaat om een pilootproject waar we voor een landschapspark willen gaan. Zie het als een multifunctioneel landbouwgebied waar iedereen in alle rust kan vertoeven. We denken aan volkstuintjes, landschapsklasjes, een bijenhotel, noem maar op. Er liggen scholen vlakbij, dus het kan een interactieve, groene zone worden, vlak bij het verstedelijkt gebied.”

Laag kostenplaatje

Veel mag dit project volgens de gemeente niet kosten. “Het aanleggen van een wandelpad en enkele zitbanken in het park kan wat kosten, maar dat zijn geen grote bedragen. We willen het groene aspect dichter bij de verstedelijkte gebieden brengen, zoals een ‘lobbenstad’ hoort te zijn.” Een lobbenstad legt de focus op wonen in concentratiegebieden. Kortom: het merendeel van de nieuwbouwprojecten komen binnen Mechelen-Opgrimbie, de Rijksweg en Eisden. In de andere, landelijke deelgemeenten moet vergroening overheersen.

“We gaan dit niet zomaar beslissen, want er start eerst een onderzoek. Er zal een participatiemoment volgen, en burgers kunnen volgende week donderdag 27 juni meestappen in een wandeling in het gebied. We komen er samen om 17 uur. We zullen er foto’s uithangen zodat de omwonenden een beeld krijgen van de plannen. Dit verhaal past volledig binnen het concept van de betonstop. De mensen krijgen er een groot een mooi park bij op wandelafstand."

Voorlopig zijn er geen andere zones in de regio die hetzelfde doel zouden krijgen.