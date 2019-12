Maasmechelen kent twee zwarte kruispunten in Limburgse top tien MMM

06 december 2019

18u51 0 Maasmechelen Uit verkeerscijfers die de redactie kon inkijken, blijkt dat Maasmechelen twee zwarte kruispunten telt. Ze staan in de Limburgse top tien en scoren bijzonder slecht.

Concreet gaat het om twee kruispunten aan de Rijksweg: één met de Dokter Haubenlaan, de ander met de Ringlaan. Het meest aantal verkeersongevallen in onze gemeente zou voor het merendeel op die twee bewuste plekken gebeuren.

In beide gevallen gaat het steeds om ongevallen waarbij een afdraaiende bestuurder het manoeuvre maakt, en de tegenligger verkeerd inschat. Het kruispunt met de Dokter Haubenlaan staat op de vierde plaats, terwijl die aan de Ringlaan de top tien afsluit.

Critici vragen al langer voor slimme verkeerslichten zodat wagens elkaar nooit meer kunnen kruisen. Anderzijds zou dit soort lichten het doorgaand verkeer kunnen vertragen.

Ook het kruispunt in Dilsen met het Rachels scoort slecht. De Limburgse top drie ligt op plaatsen in Lommel en twee punten in Hasselt aan de Grote Ring.