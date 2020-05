Maasmechelaar loopt marathon in eigen wijk: “57 keer blokje om” Marco Mariotti

06 mei 2020

11u30 174 Maasmechelen Maasmechelaar Dirk Dexters (35) loopt zondag een marathon, en dat in zijn eigen wijk. Hij zal maar liefst 57 keer blokje om lopen waar hij woont. “Het wordt mogelijk de zwaarste marathon die ik ooit al liep", denkt Dirk. Hij linkt zijn prestatie aan een sponsorloop voor het goede doel.

De bewoners van de Leopoldstraat, Noordstraat, Rooshaegenweg en Berenshoeveweg in Maasmechelen gaan zondagvoormiddag vreemd opkijken als er een loper voor de zoveelste keer passeert. Geen zorg, het is Dirk Dexters die zelf in de Leopoldstraat woont. De man heeft er zondag namelijk een marathon opstaan. Eentje voor zijn eigen deur: de ‘Stay@Home Marathon’.

“Eigenlijk zou ik zondag de Maasmarathon van Visé gaan lopen, maar die is natuurlijk afgelast door de coronacrisis”, vertelt Dirk. Maar thuis in de zetel blijven zitten, is niets voor hem. De vader van drie kinderen zocht een alternatief en bedacht de ‘Stay@Home Marathon’. Letterlijk een marathon in zijn eigen straat.

Concreet start Dirk zondag om 9 uur als hij de voordeur uitloopt. “Bedoeling is dat ik met de wijzers van de klok meeloop, telkens het blokje om. Ik begin in de Leopoldstraat, draai rechtsaf richting Noordstraat, nog eens richting Berenshoeveweg, zo weer de Rooshaegenweg in en uiteindelijk opnieuw langs mijn huis. Dan heb ik één ronde van 730 meter afgelegd. Die ronde moet ik dus 57 keer gaan lopen.”

De buren mogen supporteren vanachter hun venster, dat zal zelfs deugd doen Dirk Dexters

Een marathon lopen is al niet evident, en al helemaal niet in telkens dezelfde rondjes. Dirk denkt dan ook dat het vooral mentaal zwaar zal worden. “Ik liep al een zestal marathons en heb vier keer meegedaan aan de Ironman, ik heb dus wel ervaring. Maar normaal loop je een gevarieerd parcours, heb je andere lopers waar je je op kan focussen én staan er een pak mensen langs de weg die je aanmoedigen. Nu moet ik het ‘alleen’ doen.”

Dirk loopt zéker alleen, want het is niet de bedoeling dat er massaal mensen komen kijken naar zijn loopprestatie. “Ik zal nog voor zondag een briefje in de bus duwen bij alle adressen waar ik passeer, zodat ze weten dat ik daar 57 keer langskom. Ze mogen zelfs supporteren vanachter hun venster, dat zal deugd doen. Aan mijn huis wordt trouwens een tafel geïnstalleerd met bevoorrading (energiebars, drank..., red.), zoals dat bij echte marathons ook gaat.”

“Ik zal daar geregeld een drinkbus van tafel graaien en onderweg telkens op dezelfde plek in de berm neergooien. Mijn goede vriend Kris zal die drinkbussen dan oprapen en ook de tafel blijven bevoorraden. Verder krijg ik ook veel steun van mijn vrouw en drie kinderen.”

Hart voor Kinderen

Dirk start zondag om 9 uur stipt en hoopt voor 12 uur ‘s middags te eindigen. Intussen kunnen mensen ook geld doneren aan het goede doel. “Mensen mogen 4,22 euro doneren, vergelijkbaar met de 42,2 kilometer die ik zal lopen. De opbrengst gaat integraal naar ‘Hart voor Kinderen', een lokale vzw die zich inzet voor kansarme kinderen in de gemeente. Ze willen tablets aanbieden zodat de kinderen de digitale lessen kunnen blijven volgen of contact kunnen hebben met hun vriendjes en vriendinnetjes.”

Geld storten kan op de rekening van ‘De Regie’ op BE19 1030 4440 1012 met vermelding ‘Stay@Home Marathon’. De marathon zondag live volgen kan via dit Facebookevenement.