Maasmechelaar krijgt award uit handen van CEO eBay MMM

15 augustus 2019

19u49 0 Maasmechelen Chris Schalenborgh en zijn bedrijf Monotote hebben de Nova award van eBay gewonnen. De Maasmechelaar kreeg de prijs overhandigd in het Amerikaanse San José op het hoofdkantoor van eBay.

Schalenborgh en zijn bedrijfje wonnen de innovatieprijs. Concreet ontwikkelde Monotote een toepassing voor de site van eBay. “Het gaat om een ‘api’. Dat is een koppeling met het ebay platform waardoor klanten meteen via onze toepassing producten kopen vanaf een bepaalde website die ‘praat’ over eBay-producten.”

“De bezoeker en klant van je site hoeft dankzij onze toepassing je site niet meer te verlaten om iets te kopen.”

Schalenborgh kreeg de prijs uit de handen van de CEO van eBay in Amerika, het hoofdkantoor wereldwijd.