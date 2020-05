Maasmechelaar Baud Terwingen (17) naar eerste ploeg Patro Eisden: “Hij zal met vooroordelen moeten leren omgaan” Marco Mariotti

05 mei 2020

10u01 4 Maasmechelen Patro Eisden is volop bezig met het samenstellen van zijn team voor het nieuwe seizoen en de nieuwste aanwinst is een opvallend lokaal talent. Baud Terwingen (17) vervoegt het team. “Hij zal moeten leren omgaan met vooroordelen omdat hij de zoon is van de burgemeester”, zegt trainer Stijn Stijnen.

Trainer Stijn Stijnen kiest talent van eigen bodem wat het nieuwe Patroseizoen betreft. Baud Terwingen (17) speelt al jaren bij de club, maar mag komend seizoen zijn intrede maken bij de eerste ploeg.

“Baud is een speler die talent koppelt aan mentaliteit", zegt Stijnen. “Hij is nog maar 17, maar leest als aanvallende middenvelder het spelletje al zeer goed. Iets wat niet vaak voorkomt op die jonge leeftijd.”

Zoon van burgemeester

Dat Baud de zoon is van Terwingen, kan volgens Stijnen voor vooroordelen zorgen. “Ik heb hem attent gemaakt dat zijn familienaam geen voordeel is. Baud zal ook in de harde voetbalwereld vooroordelen moeten kunnen trotseren. Wij zullen hem hierin steunen.”

“Ik heb hem ingefluisterd dat vooral zijn kwaliteiten als voetballer die vooroordelen zeer snel naar de prullenmand zullen verwijzen. Ik ben zeer tevreden dat Baud Patro Eisden verkiest boven interesse uit de Nederlandse Eredivisie. Hard werken is nu voor hem de boodschap.”