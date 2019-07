Maasmechelaar (65) oogst massa Italiaanse vijgen: “Dertig jaar geleden was dit ondenkbaar in België” Marco Mariotti

28 juli 2019

17u40 42 Maasmechelen Vijftien kilo vijgen plukte Maasmechelaar Antonio (65) afgelopen week van één vijgenboom. Dit weekend stootte hij zelfs op drie exemplaren van 200 gram elk. “Dertig jaar geleden was dit ondenkbaar in ons land”, zegt hij.

Vijgen groeien in Zuid-Frankrijk, Italië of Turkije. Kortom, de mediterrane landen waar het juiste klimaat voorzien is voor deze zuiderse vruchten. Maar de temperaturen in ons land zijn de laatste jaren blijkbaar gunstig genoeg om ook hier te experimenteren met vijgen.

Antonio uit Maasmechelen bracht zo'n 12 jaar geleden twee vijgenscheuten mee uit Abruzzo, een provincie in centraal Italië. “We hebben daar nog familie wonen, in Teramo in de bergen, en in Pescara aan de zee", vertelt hij.

Te koud

“Daar groeien de vijgen massaal. Vijftig jaar geleden kwamen mijn ouders naar België omdat mijn vader in de mijn ging werken. Ik herinner me nog als jonge gast in de jaren zeventig dat wij ook een vijgenboompje hadden thuis. We woonden toen in Vucht. Vijf kleine schamele vijgjes hingen er aan het boompje. Meer niet. De oogst stelde niets voor, het klimaat in België was te koud voor vijgen.”

Maar Antonio zag vooral de laatste tien jaar het klimaat in Limburg warm genoeg worden. “De scheuten van destijds groeiden uit tot vijgenbomen. Ze staan dicht tegen een gevel die veel zon krijgt, en ik geef ze veel water. Maar verder doe ik er vrij weinig mee. In de winter heb ik ze zelfs nooit moeten afdekken, maar we hebben dan ook al lang geen strenge winter meer gehad.”

200 gram

“Al verschillende jaren eten we vijgen uit de eigen tuin, maar dit jaar is de oogst ongezien. Kilo’s pluk ik er uit, en deze week zaten er zelfs exemplaren tussen van 200 gram het stuk. Mijn vader - die er helaas niet meer is - moest het zien, hij zou zijn ogen niet geloven.”

Volgens experten zal ook België een warmer klimaat krijgen in de komende decennia. Alle wetenschappelijke vooruitzichten tonen een stijging van de gemiddelde jaartemperatuur van +1,3°C tot +2,8°C tegen 2050. En ook een stijging van de seizoenstemperaturen van 1,5°C tot +4,4°C in de winter en van +2,4°C tot +7,2°C in de zomer tegen 2100.

Aan grote vijgenplantages moeten we ons de eerste jaren niet meteen verwachten. Maar wijnbouw gebeurt al langer in Limburg. Zo wordt het kasteeldomein in Duras (Sint-Truiden) sinds twee jaar gebruikt als wijngaard. Binnen de kasteelmuren stijgt de warmte nog feller doordat de stenen muren de warmte vasthouden.