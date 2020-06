Maasmechelen

De 49-jarige A.C. is door de onderzoeksrechter aangehouden voor de moord op de 26-jarige Massimo De Luca. De twee hadden al langer ruzie en dat escaleerde zaterdagavond. Massimo kreeg een messteek in de borst en stierf in het ziekenhuis . De verdachte was naar eigen zeggen moegetergd door het slachtoffer.