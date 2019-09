Maasmechelaar (30) voor tweede keer Vlaams kampioen rallycross Marco Mariotti

13 september 2019

19u20 6 Maasmechelen Maasmechelaar Didier Dexters (30) mag zichzelf Vlaams kampioen rallycross noemen in de categorie voor wagens met motorinhoud lager dan 1600 cc. De racepiloot is al aan zijn tweede titel toe en wil meer. “Volgend jaar zet ik de stap naar de grote races op het circuit", vertelt hij.

Het seizoen zit er nog niet helemaal op, want de laatste wedstrijd moet zelfs nog gereden worden, maar toch heeft Didier Dexters genoeg punten in het klassement om niet meer geklopt te kunnen worden. Met drie keer winst, één keer tweede en één keer derde plaats is hij verzekerd van de Vlaamse titel Rallycross. De tweede keer al voor de Maasmechelaar.

“Het gaat dus om rallycross, een korte hevige vorm van racen”, vertelt Didier. “De meeste wedstrijden vinden plaats op De Duivelsberg, het circuit in Maasmechelen of in Arendonk bij Antwerpen. Het zijn lange voorbereidingen voor uiteindelijk hevige wedstrijden van telkens drie of zes minuten. Sprintracen op een half hard en zacht parcours, voor de waaghalzen onder ons dus.”

24 uur van Zolder

Maar Dexters wil meer en waagt zich volgend seizoen aan de grotere circuits. “Zoals Zolder en Francorchamps. Ik ben daarvoor een heel nieuwe wagen aan het klaarmaken. Ik ga meedoen aan het Belcar Youngtimer kampioenschap, en droom er zelfs van om ooit de 24 uren van Zolder te rijden. We gaan zien wat het allemaal geeft, maar ik wil er voor gaan. Ik ben opgegroeid in de sportwereld via mijn pa en nonkels. Zij hebben Toyota Garage Dexters in Maasmechelen uitgebouwd, het racen zat altijd al in ons bloed. Toen mijn pa in 2010 definitief stopte, nam ik de fakkel over.”

“Mijn mama liep destijds in verwachting rond op de racecircuits, terwijl papa aan het racen was. Ik zat als baby in haar buik. Vandaag verwacht ik zélf een kindje met mijn vriendin Margot, en zij steunt mij in dit alles. Mijn passie is tijdrovend hoor. Twee avonden per week én een hele zaterdag ben ik daarmee bezig. Sleutelen aan de motor, noem maar op. Het spookt steeds door mijn hoofd, want de helft van de race win je in de garage. En kijk eens hoe mooi hij is, mijn Hulk.”