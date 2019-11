Maasmechelaar (28) wint prestigieuze compositiewedstrijd: “Filmcomponist John Williams is mijn voorbeeld” Marco Mariotti

07 november 2019

17u11 4 Maasmechelen De compositiewedstrijd van VLAMO is gewonnen door Limburger Gregory Ksiondzyk. Uit een heel aantal inzendingen van onder meer Amerikaanse componisten, werd het zeven minuten durend werk van de Maasmechelaar gekozen. “Dit is een mijlpaal in mijn prille carrière”, vertelt de saxofonist.

Gregory Ksiondzyk is misschien geen makkelijke naam om te onthouden, maar we gaan er ongetwijfeld nog van horen. Ksiondzyk is dirigent bij de Harmonie Grote Spouwen, lid van de Koninklijke Harmonie Sint-Martinus in Opgrimbie én geeft saxofoonles op de muziekacademie in Maasmechelen. Maar deze week won hij de compositiewedstrijd van VLAMO – de Vlaamse Amateur Muziekorganisatie.

In die wedstrijd moest Gregory een nummer schrijven voor harmonieën en orkesten. Een internationale jury bestaande uit Jan Van der Roost, Bert Appermont en Oliver Waespi beoordeelde de werken en het trio vond de compositie van de Maasmechelaar het sterkste.

Anoniem

“Dit is voor mij een mijlpaal", vertelt hij. “Ik had een compositie gemaakt en ingezonden, maar niet meteen gedacht te winnen. Er deden tal van Europeanen en zelfs Amerikanen mee. In oktober werden alle werken anoniem bekeken, ze wisten dus niet welke componist achter een bepaald werk zat.” Maar ‘Moments in Santorini’ bleek sterk genoeg om de hoofdprijs te halen. “Het gaat om een geldprijs van 2.500 euro én mijn werk zal op 17 november worden uitgevoerd tijdens het galaconcert. Daar zal ik het zelf voor het eerst horen.”

Waar hij zijn inspiratie vandaan haalt? “Toch wel filmmuziek. Zeker John Williams die onder meer de muziek voor Star Wars schreef, is één van mijn voorbeelden. Het avontuurlijke in zijn composities vind ik geweldig. Dat probeer ik ook na te streven, alleen wil ik het zo hedendaags mogelijk houden. Er mogen moderne maar ook klassieke elementen in zitten.”

Wat de toekomst nog allemaal in petto heeft, weet Gregory nog niet, maar hij is ambitieus. “Ik blijf mijn passie uitvoeren zoals ik dat al jaren doe. Lesgeven in de academie in Eisden is er daar één van.”

Het werk van Gregory zal op 17 november worden uitgevoerd door Koninklijke Harmonie ‘Kunst na Arbeid’ Gors-Opleeuw, als afsluiter van VLAMO’s wedstrijd voor orkesten.