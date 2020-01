Limburgse voetbalderby leeft: Patro kondigt grootse tifo aan Birger Vandael

18 januari 2020

15u55 10 Maasmechelen Zeg nooit “Het is maar voetbal” wanneer het gaat over de Limburgse voetbalderby in eerste amateurliga. Zaterdagavond nemen Patro Eisden en Thes Sport het immers tegen elkaar op en dat belooft een ‘hete’ strijd te worden. Bij de thuisploeg uit Maasmechelen wordt er een grote tifo aangekondigd. Er worden 2.000 kijklustigen verwacht!

Patro - Thes, dat is niet alleen de ene Limburgse ploeg tegen de andere, het is ook een topper tussen de tweede in het klassement bij de derde in het klassement. Voor één keer mogen we dan ook de term “match van het jaar” gebruiken. De sfeergroep ‘Patro Fanatics’ kondigt alvast een prachtige tifo en een spetterende ‘after party’ aan. Bij de uitploeg is er sprake van drie volle bussen die richting Maamsechelen trekken.

Beschaafd en netjes!

Teamverantwoordelijke van Thes David Stalmans blikt met de glimlach vooruit op vanavond: “Limburgse derby’s zijn altijd speciaal, zeker wanneer het de enige is in onze reeks. Er hangt altijd de nodige spanning rond dergelijke wedstrijden. Ik vind dat er de nodige elektriciteit mag zijn, zelfs moet zijn, zolang het maar beschaafd en netjes blijft!” David blikt daarmee terug op de heenwedstrijd waarbij de kantine van Thes de nodige schade opliep nadat heethoofden uit het Maasmechelse zich lieten gelden.

Stalmans roept de eigen spelers, bestuur en staf dan ook op om het goede voorbeeld te geven. “Supporters betalen om zot te doen en te supporteren, maar ook daar moet het gezond verstand steeds zegevieren. Laat het maar goed knetteren, zolang er geen kortsluitingen plaatsvinden!”

Revanche

Trouwe supporter Richard Dravecz weet waar de lamp brandt in het Maasland: “Een derby is altijd iets speciaals in het voetbal”, knipoogt hij. “In de heenwedstrijd liep er wel wat mis. De spelers moesten zich omkleden in de kleinste kleedkamer van het stadion. Wij willen vanavond tonen wat we waard zijn. Iedereen aast op een gepaste revanche! De tifo zal de moeite zijn, stuur zeker een fotograaf”, merkt hij pienter op.