Limburgse scholen in dagen zonder les: “Opvang spelen... Toch vreemd” Marco Mariotti

13 maart 2020

16u10 0 Maasmechelen Ook de scholen in onze provincie staan de komende weken voor een grote uitdaging. De lessen worden immers geschorst, maar er moet wel opvang voorzien worden. En elke school zoekt daar nu een eigen invulling voor.

Proosterbos, Maasmechelen

“We zullen opvang voorzien voor de kinderen in kleine groepen”, zegt directeur Herbert Coox. “En daar zullen we dan activiteiten met iPads aanbieden, maar ook spel, sport, film en knutselen. Voorts bieden we ook bundels aan met herhalingsoefeningen, waar de kinderen dan — vrijblijvend — zelfstandig in kunnen werken. En we rekenen ook op de creativiteit van de leerkrachten.” Eten doen de leerlingen in de klassen, niet in de eetzaal. “Ook bij het organiseren van de opvang houden we rekening met hygiëne en afstand”, besluit Coox.

Sprankel, Houthalen

“Er waren nu al beduidend minder kinderen aanwezig”, aldus directeur Christo Pistolas. “We hopen maandag een helder zicht te hebben op het aantal kinderen dat wel naar school komt. Maar we hebben hier meer huismoeders, dus wellicht zullen veel kinderen gewoon thuisblijven. Met de anderen zullen we geen gezamenlijke activiteiten plannen. We blijven in kleine groepen en zullen zien. Persoonlijk vind ik wel dat de ze de lessen hadden moeten laten doorgaan. Heel wat scholen gaan nu geen les geven, maar opvang spelen. Een vreemde situatie.”

WICO Campus Salvator, Hamont

“Over het algemeen is die laatste lesdag rustig verlopen”, zegt Veerle De Graaf, pedagogisch coördinator van WICO Campus Salvator. “Het is een bijzondere situatie, maar die prikkelt mensen en brengt hen tot creatieve ideeën en veel goodwill. Collega’s hebben lessen van afwezige leerkrachten spontaan overgenomen. En ook de leerlingen waren erg begripvol. Zij beseffen dat ze een ‘historische periode’ meemaken’.”

Ouders die opvang nodig hebben voor hun kind(eren) kunnen voor de volgende weken inschrijven via een link. “Hoe we personeelsleden zullen inzetten en of er taken en opdrachten gegeven worden... Dat is momenteel nog onduidelijk. De personeelsafgevaardigden zitten hiervoor momenteel samen met de WICO-directie.”

Katholieke basisscholen, Lommel

De Lommelse katholieke basisscholen zullen in de komende weken opvang aanbieden tussen 8.15 uur en 15.25 uur. Voor- of naschoolse opvang is er niet. Bedoeling is wel om creatieve oplossingen te zoeken, opdat er in de scholen geen grote groep kinderen samengebracht hoeft te worden. Bij het organiseren van de opvang zal ook rekening gehouden worden met hygiëne, afstand en ventilatie. De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe de gemiste leerstof bijgewerkt zal worden.

Hasp-O Centrum, Sint-Truiden

“Ouders die in de komende drie weken geen opvang vinden voor hun kinderen, worden verzocht dat nog dit weekend via Smartschool te laten weten”, zegt Krista Luwel van Hasp-O Centrum. “Leerlingen van de drie campussen (Abdij, Plankstraat en Gildestraat) verzamelen dan vanaf maandag in de Campus Abdij in de Diesterstraat. Daar zal elke dag een team leerkrachten uit een ander vakgebied klaarstaan voor workshops en activiteiten op maat van 12- tot 18-jarigen. We zullen ook met themadagen werken, zoals een wetenschapsdag of een economiedag.”

“Leerlingen die aan eerder opgegeven lesonderwerpen of taken willen werken en die nu niet langer in de stadsbibliotheek terechtkunnen, zijn welkom in het open leercentrum van de school”, vervolgt Luwel. “Daar zullen pc’s en een printer voor hen klaarstaan. De speelzaal van het Abdij-Internaat en alle sportfaciliteiten van de school zullen gebruikt worden voor ontspanningsmomenten en voor het dagelijkse uurtje sport.”