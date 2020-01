Limburg heeft het hoogste aantal vogels en vogelsoorten per tuin EWH

28 januari 2020

15u23 0 Maasmechelen Afgelopen weekend organiseerde Natuurpunt het grote vogelweekend 2020. Tijdens dat weekend telden duizenden natuurliefhebbers in totaal maar liefst 764.541 vogels in eigen tuin en overige natuurgebieden. Ook in Limburg leverde de telling opvallende resultaten op. Zo werd in Limburg het hoogste aantal vogels en vogelsoorten per tuin geteld.

In de provincie Limburg werden in 2537 tuinen 88.031 vogels geteld. Opvallend was dat in de Limburgse tuinen de meeste vogels geteld werden, hoewel in Limburg het minst aantal tellers deelnamen aan het grote vogelweekend. Gemiddeld werden in Limburg maar liefst 27 vogels per tuin geteld. In de rest van Vlaanderen lag dat gemiddeld beduidend lager met 22 tot 23 vogels.

De tuin met het hoogste aantal vogelsoorten bevond zich dit jaar dan weer in Maasmechelen. Daar werden maar liefst 34 vogelsoorten geteld. Dat terwijl het gemiddelde aantal vogelsoorten per tuin in Vlaanderen dit jaar slechts acht was. De vaakst voorkomende soorten in Limburg zijn de huismus, koolmees en pimpelmees. De kauw, die over heel Vlaanderen in de top drie van meest voorkomende vogelsoorten staat, kan op Limburgse bodem pas de zesde plaats versieren en wordt voorafgegaan door de houtduif en de vink. De overige vogels in de Limburgse top tien zijn de Turkse tortel (7), merel (8), ekster (9) en zwarte kraai (10).