Lichaam van Maasmechelaar (19) gevonden in grindplas na urenlange zoekactie

Maasmechelen

De hulpdiensten hebben vanmorgen het lichaam gevonden van de 19-jarige A.A. uit Maasmechelen die er gisterenavond verdronk. Dat is zonet bevestigd. De jongeman was gisteren gaan zwemmen in de oude grindgroeve in Lanklaar net over de grens met Eisden, maar kwam plots niet meer boven water.