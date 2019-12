Lek op werf: water spuit metershoog in Eisden Marco Mariotti

17 december 2019

11u42 74 Maasmechelen Een lek op een werf in de Kerkhofstraat heeft dinsdagochtend een waterstraal tientallen meters de lucht in gejaagd.

Het was de aannemer die verantwoordelijk is voor het lek. Bij de werken werd een hoofdtoevoerlijn geraakt. Een straal van bijna 20 meter hoog spoot zeker anderhalf uur de lucht in. “Simpelweg omdat we de leiding niet zomaar in één klap mogen afsluiten”, klinkt het bij De Watergroep.

De werf ligt er in het kader van straataanleg.