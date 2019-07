Lei Beaumont (71) komt in oktober opnieuw voor assisen MMM

12 juli 2019

18u31 0 Maasmechelen Het verzet dat Lei Beaumont (71) heeft aangetekend tegen zijn veroordeling bij verstek door het Tongerse hof van assisen is ontvankelijk verklaard. Zijn assisenproces wordt overgedaan, wellicht in het najaar.

Lei Beaumont werd op 6 mei bij verstek veroordeeld tot de levenslange opsluiting voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven (64) in Vucht bij Maasmechelen. Drie weken later werd hij door het Fugitive Active Search Team (FAST) van de federale politie gearresteerd in het Spaanse Calpe. Beaumont tekende verzet aan. De KI heeft dat vrijdag ontvankelijk verklaard, waardoor hij een nieuw proces krijgt.

Josée Widdershoven werd op 13 december 2009 dood teruggevonden in haar wagen in de garagebox achter haar huis in de Brugstraat in Vucht. Ze had vijf schotwonden van een .22 longrifle in haar hoofd en bovenlichaam. Voor de twee dochters stond het meteen vast dat hun vader achter de moord zat. De man heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en doet dat ook nu nog steeds.

“Hij is destijds naar Spanje gevlucht uit paniek”, klinkt het bij zijn advocaat. “Hij viel toen net zonder advocaten en dacht dat hij geen kans zou maken op verdediging.”

De advocaat van de burgerlijke partij - zijn twee eigen dochters - noemen het een zoveelste kaakslag in het gezicht.