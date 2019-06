Lei Beaumont (70) tekent verzet aan tegen veroordeling: “Hij is in paniek naar Spanje gevlucht” Marco Mariotti

24 juni 2019

17u57 0 Maasmechelen Lei Beaumont uit Maasmechelen tekent verzet aan tegen zijn veroordeling van de moord op zijn ex-vrouw Joseé Widdershoven. Beaumont vluchtte eerder naar Spanje maar werd daar gevat. “Hij heeft daar spijt van", zegt zijn advocaat.

Het ziet er naar uit dat we in oktober een nieuw assisenproces hebben na de moord op Josée Wittershoven. Haar ex-man Lei Beaumont wordt beschuldigd én is vorig maand bij verstek veroordeeld voor de moord op Josée.

De man zat in die tijd in Spanje en is daar vorige maand in Calpe van straat geplukt door de gerechtelijke politie. Hij is sinds twee weken in ons land, en kan zoals de wet voorschrijft de rechtszaak opnieuw laten plaatsvinden, mét zijn aanwezigheid dus.

Waarom hij dan eerder naar het buitenland vluchtte? “Omdat hij in paniek sloeg", zegt zijn raadsman Natascha Bielen. “Hij had voor het proces zou aanvangen de samenwerking stopgezet met zijn vorige advocaten. Hij wist toen niet dat hij wél recht had op een advocaat die door het hof wordt aangewezen. De man sloeg in paniek en zag geen andere weg dan vluchten.”

Vakantiehuis

Terwijl het assisenproces volop gevoerd werd zonder beklaagde Beaumont, zat de zeventiger zélf in het Spaanse calpe waar hij in een toeristisch vakantiehuisje verbleef. Nu hij terug in ons land is, tekent hij verzet aan tegen zijn veroordeling. De KI zal op 2 juli beslissen of zijn verzet geldig is. Die kans wordt groot geacht, en in theorie zou het assisenproces volledig moeten worden overgedaan in het najaar, wellicht vanaf oktober.

Onschuldig

Overgedaan is effectief overgedaan. Alle getuigenissen, advocaten die alles weer pleiten voor dezelfde rechter. “Hij heeft spijt dat hij naar het buitenland is gevlucht, en weet dat er nu een lijdensweg voor velen opnieuw moet plaatsvinden. Voor alle duidelijkheid, hij blijft zijn onschuld uitschreeuwen.”

De burgerlijke partij - de twee dochters van Beaumont - zijn niet te spreken over het verzet. “Mijn cliënt moet nu alles opnieuw ondergaan, simpelweg omdat haar eigen vader weigerde op te dagen”, klinkt het bij raadsman Bert Partoens.

Beaumont kan in deze nieuwe zaak geen hogere straf krijgen, omdat hij al de maximumstraf kreeg. Een mindere straf of zelfs een vrijspraak is in theorie wel nog mogelijk.