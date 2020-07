Langeafstandswandeling door RivierPark Maasvallei doorkruist voortaan ook Nederland Emily Nees

08 juli 2020

16u12 1 Maasmechelen RivierPark Maasvallei heeft zijn langeafstandswandeling vernieuwd. De route langs de Grensmaas telt nu 137 kilometer en loopt zowel door Belgisch als Nederlands Limburg.

“De langeafstandswandeling bestond reeds aan Belgische zijde van de Maas. Het was een lijnvormig traject, waardoor je altijd vervoer nodig had om opnieuw aan je startplek te geraken”, legt Katrien Schaerlaekens. “In 2018 zijn we samen met de Nederlandse partners gestart aan één grensoverschrijdende lus. Nu deze trail klaar is, gaan we op zoek naar horeca en ondernemers die willen inspelen op de wandelaars, bijvoorbeeld door het nabrengen van bagage.”

Kortere lussen

Met deze route mikt RivierPark Maasvallei voornamelijk op liefhebbers van meerdaagse wandeltochten. Mooie landschappen en riviernatuur doorheen 11 Belgische en Nederlandse dorpen: zo kan je de langeafstandswandelingen samenvatten.

In gebieden die door hoogwater niet of moeilijk toegankelijk zijn, werd er bovendien gezorgd voor een alternatieve route. Op die manier kan deze meerdaagse wandeltocht het hele jaar door met droge voeten gelopen worden.

Dankzij de veerpontjes en enkele bruggen over de Maas is het mogelijk om de route in meerdere kortere lussen op te delen. Zo kan iedereen, dus ook de minder geoefende wandelaar, de wandeling afleggen. In de dorpjes langs de route is er voldoende mogelijkheid tot overnachting. De bijhorende wandelkaart is vanaf deze week verkrijgbaar via de toeristische infokantoren en via de webshop van Wandelen in Limburg.