La Pizzaiola bracht al 70 gratis pizza’s rond voor zorgsector: “We willen dit alle dagen blijven doen” Marco Mariotti

19 maart 2020

18u41 304 Maasmechelen Terwijl de ziekenhuizen en woonzorgcentra in Limburg onder druk komen te staan, laat La Pizzaiola uit Maasmechelen haar hart zien. De pizzeria bracht al 70 gratis pizza’s rond bij onder meer het ZOL in Genk, en enkele woonzorgcentra in het Maasland. “We openen nu een rekening zodat we dit met giften kunnen blijven doen", vertelt zaakvoerster Kelly Stefani.

Gratis pizza voor het personeel van het ZOL en voor het personeel van rusthuizen en woonzorgcentra die alle dagen een extra tandje moeten bijsteken. Het initiatief van La Pizzaiola uit Maasmechelen is bijzonder hartverwarmend in een moeilijke periode.

De zorgsector verdient meer dan enkel applaus. Kelly Stefani

“Toen we gratis pizza brachten naar de verplegers van het ZOL, waren de reacties op sociale media enorm”, vertelt Kelly Stefani. “Sindsdien zijn we dat alle dagen blijven doen. Soms 3 pizza’s, soms 5 of 10. We bellen op voorhand met hoeveel ze zijn, en dan trakteren we.”

Gift

Omdat de lovende reacties blijven binnenstromen, wil Stefani dit nu blijven volhouden. “Daarom hebben we een rekening geopend waar giften op kunnen worden gestort. Zo pikken we alle dagen een instantie eruit die we helpen. Zij verdienen meer dan enkel applaus.”

Woonzorgcentra Maasmeander in Mechelen-aan-de-Maas, Heyvis in Eisden, Huize Lieve Moenssens in Dilsen-Stokkem, Mané in Opgrimbie en Drie Eiken in Lanaken kregen al gratis pizza's.

La Pizzaiola levert ook alle dagen aan huis en krijgt hulp van D’Amici Italiaanse Specialiteiten. De pizzeria contacteren kan via 089 77 48 98. Geld storten zodat het initiatief de komende weken blijft bestaan kan op BE06 0689 0322 4722