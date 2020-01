KSA Maasmechelen bestaat 100 jaar: “Het begon ooit als studentenvereniging” Marco Mariotti

14u46 0 Maasmechelen KSA Maasmechelen bestaat 100 jaar en is daar mee één van de oudste jeugdverenigingen in het Maasland. Zaterdag komen oud-leden en leiding samen aan de lokalen waar ze herinneringen ophalen, en in de lente zal er een gigantische barbecue worden georganiseerd. “Het is een écht feestjaar", vertellen hoofdleiders Liam Doumen en Ruben Fredrix.

KSA De Blauwvoet in Maasmechelen kent al jaren haar werking in de omgeving van speeltuin de Jagersborg. Ooit nog aan de oude lokalen tegenover het huidige OCMW-gebouw en sinds enkele jaren aan de nieuwbouw die ze delen met de Chiro, vlak langs de sporthal. Maar honderd jaar geleden was er nog geen sprake van ravotten en spelletjes spelen.

De Blauwvoet begon in 1919 als een Vlaamsgezindse studentenvereniging aan de Normaalschool, later Heilig Hartcollege en vandaag onderdeel van campus de helix. Priester Michel Roosen en student Theodoor Vossen - bovenste rij, derde van links - namen dat initiatief en bouwden een succesvolle groep uit. Niemand die toen durfde denken dat de vereniging zou uitgroeien tot een vaste waarde in de gemeente.

“In de voorbije 100 jaar doorging de studentenvereniging een heuse transformatie op zoveel vlakken, en in 2019 kent iedereen KSA De Blauwvoet als een van de grootste, meest trotse jeugdbewegingen van Maasmechelen en omstreken", weet Liam Doumen.

Goei poeierfuif

“De KSA zoals we die vandaag kennen is vroeger ontstaan door het samengaan van twee aparte jeugdbewegingen: de VKSJ was enkel voor meisjes, en de KSA voor jongens. De twee jeugdbewegingen hadden ieder hun eigen lokaal, maar gingen begin jaren tachtig wel al samen op kamp. In 1985 werd dan officieel de KSJ geboren om enkele jaren geleden definitief de naam om te buigen naar de het originele KSA.”

KSA heeft een geschiedenis van sterke fuiven in de gemeente. Al in de jaren tachtig pakten ze uit met de ‘Goei Poeierfuif’ én het volleybaltornooi. Vandaag wordt de traditie van fuiven verder gezet onder de noemen ‘Mosae’. “Door de grote populariteit vindt Mosae dit jaar plaats in de sporthal en verkochten we al 700 kaarten. 2020 is een écht feestjaar met onze fuif op 7 maart, nu zaterdag de receptie voor leden en leiding uit het verleden én op 16 mei de gigantische barbecue op het basketbalveld bij de sporthal. We willen dit jaar vooral géven aan de leden."