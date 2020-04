Krantenwinkel verkoopt vervalste chirurgische mondmaskers, parket neemt 450 maskers in beslag Marco Mariotti

30 april 2020

14u00 15 Maasmechelen Een Maasmechelse uitbater van een krantenwinkel heeft de afgelopen tijd mondmaskers proberen verkopen met een vervalst label. Volgens de uitbater ging het om chirurgische mondmaskers, maar dat bleek totaal niet het geval. Het parket nam 450 exemplaren in beslag.

Het waren meerdere burgers die melding deden bij de politie nadat ze de feiten vaststelden in een krantenwinkel in Maasmechelen. De verkoper bood zogezegd chirurgische mondmaskers aan en had aan de kassa een ‘certificaat' opgehangen als bewijs. Ze hadden ook hetzelfde uitzicht als de lichtblauwe gekende maskers.

De politie ging ter plaatse en trof negen dozen met 50 mondmaskers aan. De uitbater verklaarde dat het eigenlijk geen chirurgische mondmaskers waren maar slechts comfortmaskers die hij onder de naam van chirurgische mondmaskers verkocht.

Na overleg met parket Limburg werden alle aanwezige mondmaskers gerechtelijk in beslag genomen. De krantenverkoper riskeert een proces-verbaal. Wettelijk gezien mogen officiële chirurgische mondmaskers enkel verkocht worden bij vergunde apotheken. De man riskeert een pv wegens oplichting en inbreuken op de economische wetgeving.