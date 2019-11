Koffietafel voor gekapte eiken: “En nu zorgen dat de andere bomen blijven staan” Marco Mariotti

08 november 2019

16u22 5 Maasmechelen Een twintigtal mensen nam vrijdagnamiddag afscheid van ‘Jef den Eik’. Frank Resseler organiseerde een koffietafel, want hij betreurt het kappen van vier bijzonder oude eiken voor een verkaveling van tien huizen. “Op het perceel erlangs staan nog oude bomen waar we voor vechten", klinkt het.

Gebakjes, koffie, een rouwregister en wat zachte muziek op de achtergrond. De openlucht koffietafel aan de Vredestraat in Eisden-Dorp raakte vrijdagmiddag de emoties van heel wat inwoners. “Exact 118 jaar moeten de bomen geweest zijn, dat zie je aan de jaarringen", zegt bioloog Frank Resseler die zelf vlakbij woont. “Nu zijn ze gekapt en liggen ze hier. We zijn voor alle duidelijk niet tegen een verkaveling, maar het lokale beleid is duidelijk vastgeroest in oude denkwijzes."

Agentschap Natuur en Bos oordeelde volgens de gemeente dat de bomen daar geen ‘meerwaarde’ meer boden. Het gaat ook om woongebied. “De bomen stonden helaas op de verkeerde plaats. Als tegemoetkoming moet de grondeigenaar 18.000 euro betalen dat in een fonds terecht komt waarmee nieuwe bomen worden geplant in ons land. En in de tuin van élke woning die op dat stuk grond wordt gebouwd, moet verplicht een boom geplant worden.”

Het idee van een verkaveling is zo gedateerd. Hier konden moderne appartementen staan tussen de oeroude bomen Buurtbewoner Frederik Bussels

Critici vinden het logisch dat je bouwgrond en woongebied bebouwt, en dat bomen kappen daar nu eenmaal bij hoort. “Natuurlijk kan je hier huizen bouwen, maar de denkwijze van deze verkaveling is zo gedateerd”, vindt Frederik Bussels die ook vlakbij woont. “Als de drie eiken pal in het midden stonden, had je bijvoorbeeld appartementen kunnen bouwen rond die bomen. Kleine woontorens in combinatie met waardevolle natuur. Dat zijn allemaal haalbare dingen, maar je moet durven verder kijken dan 'hoe we altijd al bouwden’.”

Broertje van de eik

Uit politieke hoek horen we dat mensen vaak nog niet klaar zijn voor dergelijke ideeën. “Maar wanneer dan wel? Als elke oude boom op een stuk grond is gekapt? Dan is het vaak te laat", vindt Resseler nog.

Op het perceel naast de gekapte grond staan nog enkele monumentale bomen. Een beuk, een lindeboom en het broertje van ‘Jef den Eik.’ “Die staat er gelukkig nog, en we gaan er alles aan doen om die te bewaren. Een kolos van 120 jaar creëert zuurstof voor 80 inwoners van Eisden-Dorp. Ze staat mooi aan de rand van het perceel, dus als hier ooit gebouwd wordt, zou ik niet weten waarom ook deze gekapt moet worden.”