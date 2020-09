Kledingmerk Chissenefrega strijkt neer in Genk: “Ook de Italiaanse gemeenschap willen we bereiken” Marco Mariotti

23 september 2020

11u44 10 Maasmechelen Het Maasmechelse kledingmerk Chissenefrega van Inge Kaes en Antonio Piccigallo krijgt nu ook voet aan de grond in Genk. En dan wel fysiek, want het koppel opende recent een winkeltje aan Shopping 2. Tegen de stroom van internetwinkels in. “We willen onze overtuiging ook in Genk delen", zeggen Antonio en Inge.

Drie jaar geleden stampte Antonio Piccigallo kledingmerk Chissenefrega uit de grond. Het Italiaanse gezegde betekent zoveel als ‘je m’en fous’. Wat begon als een klein winkeltje vanachter de keukentafel groeit nu uit tot een succesvolle webshop. “We zien klanten voor de vijfde en zesde keer terugkeren en dat doet ons veel deugd", zegt Antonio.

“En eerlijk, de lockdown en tijden van corona gaven de shop nog meer een boost. Maasmechelaren zijn precies massaal beginnen sporten, bewegen en komen bij ons aankloppen. Maar ook wie liever een gemakkelijke jogging draagt om in de zetel te chillen, zagen we al komen.”

De groei is doorheen de jaren zo positief, dat een fysieke winkel niet langer kon uitblijven. En wel in Shopping 2 in Genk. “Dat idee hadden we al langer, maar nu is het echt gebeurd”, vertelt Inge. “We hopen op die manier ook de Genkenaren beter te bereiken. En zeker de Italiaanse gemeenschap. De reacties zijn tot nu toe zeer positief, en we hopen dat dat zo blijft. Onze vertrouwde slogan blijft wat ie is: Chissenefrega.”

André Hazes

Volgens Antonio en Inge hebben ze al heel wat watertjes doorzwommen in het leven en vat de symboliek in Chissenefrega alles samen. “Kijk naar de hit ‘Leef’ van André Hazes. Mensen herkennen zich daarin. Eigenlijk vertellen we exact hetzelfde met ons verhaal. Doe je ding, trek je niets aan van de mensen en volg je eigen weg. Wat maakt het uit."

En wat met Maasmechelen? “Daar zoeken we momenteel ook een pand om een winkeltje te starten, maar met een extra concept aan toegevoegd. Veel kan ik daar nog niet over kwijt, maar tegen de winter hopen we te kunnen openen. Inge in Genk, ikzelf in Maasmechelen", besluit Antonio.

