Kapster met corona kwam nog in contact met 30 klanten: “Waarom zolang gewacht met sluiten?” Marco Mariotti

24 maart 2020

17u02 88 Maasmechelen Toen de winkels en horeca de deuren moesten sluiten, hadden ook de kappers dat moeten doen. Dat vindt kapster Anja Moors die zelf met corona besmet is sinds meer dan een week en intussen nog dertig klanten zag. “Ik wilde geen paniek zaaien, maar heb wel iedereen moeten informeren", zegt ze.

Meer dan een week geleden voelde kapster Anja uit Maasmechelen zich ziek worden. Pijn aan de rug, veel hoesten, maar aan corona dacht ze nog niet meteen. Tot ze nog zieker werd en de dokter inschakelde. Ze liet een test uitvoeren en die bleek positief.

“Het was even schrikken", zegt Anja. “Eén long bleek wat minder goed te functioneren en ik voelde me enorm ellendig. Later besefte ik dat ik nog heel wat klanten had gezien in het weekend. Op aanraden van mijn dokter belde ik iedereen op.”

Panikeren

In totaal ging het om een collega die hielp en een dertigtal klanten. “Je probeert ze allemaal te bellen. Velen reageren rustig, maar sommigen panikeren ook. Nee, je hebt niet meteen corona, maar als blijkt dat je symptomen ervaart moet je de dokter laten weten dat je met mij in contact kwam.”

Anja heeft nog gewerkt in het weekend nadat de horeca in complete lockdown ging. “Toen moesten ook de kapsters meteen sluiten vind ik. Wij werken net héél dicht op onze klanten, veel te gevaarlijk. Ik ben daar het levende bewijs van. Ik hoop dat niemand van de klanten besmet is door mij.”

Verder rust ze vooral goed uit, maar het hoesten is nog niet helemaal over.