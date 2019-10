Exclusief voor abonnees Kandidaat-voorzitter voor CD&V Raf Terwingen: “Overal waar Limburgse politici op nationale niveau belangrijk werden, had dat lokaal een positief effect” Marco Mariotti

26 oktober 2019

06u56 0 Maasmechelen Levert Limburg straks voor de tweede keer op rij de nationale voorzitter voor CD&V? De kans bestaat dat de Maasmechelse burgemeester Raf Terwingen (47) de fakkel van Wouter Beke overneemt. “Ik geloof in mijn kansen”, vertelt hij zelfzeker.

Raf Terwingen is een van de zeven kandidaat-voorzitters voor CD&V. Als enige Limburgse kandidaat wil hij Wouter Beke opvolgen. De partijleden kunnen van maandag 28 oktober tot zondag 17 november online of per brief stemmen. Terwingen hoopt dat hij, met al zijn ervaring, kans maakt om aan het roer van de christen-democratische partij te staan.

Er wordt wel eens gezegd dat je de John F. Kennedy van de CD&V wil worden. Klopt dat?

