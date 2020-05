Kajakverhuurders aan de Maas zijn boos: “In de Ardennen varen ze vandaag al uit, maar ik moet gesloten blijven”

21 mei 2020

13u20 0 Maasmechelen Wie wil kan vanaf vandaag een kajak huren om een afvaart van de Lesse te doen. Maar officieel mag recreatie in ons land pas vanaf 8 juni de deuren openen. “Dit is heel oneerlijke concurrentie", zegt Koen Heemskerk van Kajak Maasland.

Als het van Koen Heemskerk afhangt, liet hij weken geleden al kajaks over de Maas varen. Het weer is ideaal en de Maas stroomt fijn. Maar het coronavirus zette alles in het slot tot 8 juni. “Tot dan moesten we gesloten blijven, ik heb dat zo zwart op wit op mail staan", zegt Heemskerk.

Maar zowel in de Waalse media als via Facebook leest hij dat er in de Ardennen sinds vandaag wél wordt gekajakt. “De afvaart van de Lesse maakt doodleuk reclame dat ze vandaag openen. Ik wil niet als de klager overkomen, maar nu ik zie dat kajakverhuurbedrijven op de Lesse opengaan terwijl ik hier met een verbod zit, voelt het aan als oneerlijke concurrentie. Ik begrijp dat alles gestructureerd moet heropenen, maar we zijn toch één land? De mensen gaan maar één keer kajakken in het seizoen. Dit is niet correct.”

Officieel mogen sportclubs wel openen. Recreatie moet de deuren gesloten houden. Wie een eigen kajak heeft, mag ook eender waar over de rivier varen. “Die verhuurbedrijven aan de Lesse zijn toch ook puur recreatie? Ik begrijp het niet. Als ik ook groen licht had gekregen, zou ik me hebben voorbereid op dit verlengd weekend met stralend weer. Heel jammer!”