Jurylid sluit af met laatste vraag in assisenproces kappersmoord: “Brian,is het niet tijd om te zeggen wat er echt gebeurd is?” VCT

05 december 2019

13u05 0 Maasmechelen Op het assisenproces van de kappersmoord zijn vandaag de getuigenverhoren afgesloten met een overzicht van een tijdlijn van deze complexe zaak. Beschuldigden Shane R. (30) en Brian V.G.(27) vulden nog wat aan, maar ze blijven beiden ontkennen dat ze iets afweten van de moord op Hilmi Gedik op 29 november 2012. Aansluitend op de emotionele getuigenis van de oma van Brian gisteren, stelde een jurylid nog een laatste vraag. “Brian, ik zag gisteren dat je een gevoelsmens bent. Is het vandaag niet tijd om te zeggen wat er echt gebeurd is?”

Bij aanvang van de procesdag kwam eerst nog een politieman getuigen. De man had J., de stiefvader van Brian V.G., gisteren weggebracht na zijn gedwongen verschijning voor het assisenhof als mogelijke ‘anonieme getuige’. “Als ze nog eens een wapen vragen, hoeven ze niet meer bij mij te komen”, had de agent J. spontaan horen zeggen. Onzin, vond beschuldigde Shane R.. “Als ik een wapen nodig heb, zou ik dat nooit aan mijnheer C. vragen.”

Ook een politieman in Tongeren kreeg vanochtend nog een telefoontje van een gedetineerde. Die deelde mee dat hij informatie had over de assisenzaak. “Shane heeft me in 2017 tijdens de wandeling verteld dat hij iemand heeft koud gemaakt. Maar dat ze hem niks konden maken en dat hij binnenkort zou vrijkomen. Ik heb later pas begrepen dat het over de moord op Hilmi Gedik ging.”

Tijdlijn

Daarna werd een tijdlijn met een overzicht van alle relevante data in het dossier besproken. De advocaten van beschuldigde Brian V.G. hadden deze tijdlijn opgesteld en voorgelegd aan het hof. Hoofdspeurder Kun had er nachtwerk ingestoken om enkele relevante aanvullingen op te lijsten.

De verschillende zware gewelddelicten in die bewuste novembermaand 2012 waren opvallend. Op 13 november werd truckhandelaar Patrick Brouns vermoord in Bree. Doodgeschoten met een nekschot op de oprit van zijn villa. Hoofdspeurder Kun schetste dat Shane R. zelf verklaard had dat hij Brian voor het eerst ontmoet had op 15 augustus 2012 in een café in Maaseik in het kader van een ‘incasso opdracht’ vanwege J., de stiefvader van Brian. Want die had nog geld tegoed van Brouns. De politie had Shane op 3 oktober 2012 ook toevallig gecontroleerd in de buurt van de woning van Brouns. Daardoor had hij de ‘incasso’ zelf niet meer kunnen uitvoeren, klonk het nog. De verdediging van Brian had op die plek op de tijdlijn ook vermeld dat Shane zou verklaard hebben dat hij liever alleen werkte. Speurder Kun: “Is dat een denkfout? Shane R. heeft in zijn ‘celdeur-uitlatingen’ zelf gemeld dat hij zich verplicht zag om zich te omringen met andere criminelen voor dit soort misdrijven. “

Op 19 november 2012, zes dagen na de moord op Patrick Brouns, volgde de gewelddadig home-invasion in kasteel Villain XIII. Shane R. werd daarvoor veroordeeld en noemde Brian als zijn kompaan. Brian ontkent in alle talen. Speurder Kun: “Maar ook hier waren er twee daders, net als bij de poging overval op de krantenwinkel.” Tien dagen na de home –invasion volgde de ‘executie’ op Hilmi Gedik.

Trotse peter

Tussen al dat geweld verscheen er toch ook wat goed nieuws op de tijdlijn. Op 22 november 2012 was het kleine zusje van Brian geboren. Hij was supertrots geweest toen hij gevraagd werd als peter. Shane R. was ook samen met hem op kraambezoek geweest. “Heeft u toen een cadeau meegenomen?” vroeg aanklager Boyen aan Shane. “Dat weet ik niet meer, misschien bloemen.” De eens zo goede vrienden Shane en Brian staan momenteel als vijanden in de beschuldigdenbank. Dat ze in december 2012 met inbrekersmateriaal, een bivakmuts en een pistool midden in de nacht tegengehouden werden door de politie. “Toevallig,” volgens Brian. “Ik was een rondje met hem gaan rijden en dat materiaal lag altijd in zijn auto.” Shane: “Dat is niet waar. Brian is dat pistool zelf mee gaan halen in Roermond.” Brian werd er finaal moedeloos van: “Kijk toch eens wie hier de waarheid spreekt. Je bent een fucking fantast!”

Toen je oma hier gisteren kwam getuigen zag ik dat je ook een gevoelsmens bent. Net op dat ogenblik ben ik voor de vierde keer grootvader geworden. Is het niet tijd dat je vertelt wat er gebeurd is? Vraag van een jurylid aan beschuldigde Brian

Gevoelsmens

Een jurylid had afsluitend nog een laatste vraag voor beschuldigde Brian. “Gisteren toen je oma hier was heb ik gezien dat jij ook een gevoelsmens bent, Brian. Zelfs je advocaten, stoere kerels, kregen toen tranen in de ogen. Net op dat moment ben ik voor de vierde keer grootvader geworden. Ik hoorde nu ook juist dat je een trotse peter bent. Hilmi Gedik heeft niet de kans gekregen om zijn kind te zien opgroeien, laat staan zijn kleinkind. Je hebt enkele dagen geleden gezegd ‘het komt goed’. Is het, zeker in het belang van de dochter van het slachtoffer, vandaag niet tijd om te zeggen wat er echt gebeurd is?”

Brian: “Hoe kan ik dat nu doen. Ik vind het ook heel erg voor haar (de dochter van het slachtoffer, red.) maar ik zal dat soort dingen nooit doen. Ik zou er nooit op ingaan als iemand naar mij toe zou komen om te zeggen ‘kom we gaan iemand vermoorden en we rijden ernaar toe’, zo zit ik niet in mekaar.” Voorzitter Liesens: “Maar was u erbij?” Brian: “Neen.”

Morgen volgen de pleidooien, uitspraak van de schuld volgt maandag.