Jongeren getuigen over gebruik van lachgas: "Het voelt als een korte droom, hooguit 20 seconden. En dan word je duizelig wakker" Marco Mariotti

05 september 2019

15u12 0 Maasmechelen Lachgas moet in de drugswet opgenomen worden, vinden Maasmechels burgemeester Raf Terwingen en meerdere Limburgse politiekorpsen. Maar zien gebruikers - vaak jongeren - dat ook zo? En waarom zitten ze aan het spul? Twee jonge Maasmechelaren geven ons anoniem hun antwoord.

Parkings vol ballonnetjes en lege gaspatronen. Inwoners die getuigen hoe jongeren met gevulde ballon achter het stuur zitten. Openbaar gebruik van een middel dat een ‘high’ gevoel veroorzaakt en hallucinaties opwekt. Lachgas is volstrekt legaal in ons land, maar burgemeester Raf Terwingen wil het nu laten opnemen in de drugswet. Hij krijgt alvast steun van politiekorpsen in de provincie, die al meerdere zware ongevallen in Kortessem, Maasmechelen en Hasselt hebben opgetekend waarbij lachgas een rol speelde.

Anoniem, Maasmechelen, 20 jaar:

“Het werkt eigenlijk heel simpel. Je spuit wat lachgas in een ballon. Dat moet omdat het gas bijzonder koud is. Als je het rechtstreeks zou inhaleren, kunnen je longen bevriezen. Je ademt dan ongeveer tien keer in en uit met de ballon in je mond. Daarna blaas je alles uit en ervaar je voor een halve minuut een ‘high’ gevoel.”

