Jongeman (26) op straat doodgestoken in Maasmechelen na ruzie, verdachte (49) opgepakt

21 juni 2020

10u20 130 Maasmechelen In Maasmechelen is zaterdagavond rond 22.30 uur een ruzie ontstaan tussen twee mannen. Dat gebeurde aan de Oude Baan in Eisden. De 25-jarige M. D.L. liep daarbij verwondingen op in de borst en overleed in het ziekenhuis.



De Maasmechelaar zou in de borst zijn gestoken met een mes. Dat gebeurde op de stoep van appartementen. De twintiger woont er zelf niet, maar kreeg het aan de stok met een andere man.

Over de omstandigheden bestaat nog geen duidelijkheid. De politie kon meteen na de feiten een 49-jarige man arresteren. Hij wordt straks voorgeleid bij de onderzoeksrechter die moet beslissen over zijn aanhouding.

Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was er erg aan toe en overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis van Genk. Het parket en labo gingen ter plaatse in Eisden om de omstandigheden te onderzoeken.

Bewaken

De politie is momenteel nog ter plaatse om de plaats van de feiten te bewaken. Aangezien alles buiten gebeurde op openbaar terrein, kan er ook geen gebouw verzegeld worden.



