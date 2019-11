Je dierbare uitstrooien in de Maas kan vanaf 2020 Marco Mariotti

10 november 2019

18u37 0 Maasmechelen De assen uitstrooien van uw dierbare in de Maas. Dat kan voortaan in Maasmechelen. “Dat gebeurt in oplosbare urnen", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

Het magische plekje met de twee oude woningen in Geneuth wordt binnenkort nét iets specialer. Vanaf 1 januari 2020 kunnen overleden er aan de rand van het water worden uitgestrooid.

“Gemeenten kunnen sinds enkele jaren zones aanduiden naast de begraafplaatsen", zegt schepen van Begraafplaatsen Marleen Kortleven (Open Vld). “Het gaat om strooiweides. Als gemeentebestuur kozen we nu om een stukje Geneuth aan de Maas zo in te kleuren.”

Maasland

Concreet kan er al vanaf 1 januari 2020 as worden uitgestrooid. “Dat kan bijvoorbeeld via asurnen die gemaakt zijn van een natuurlijk en afbreekbaar product. Het zal snel oplossen in het water. Bedoeling is dat de assen zo mee afdrijven in het water. Voor heel wat inwoners die een band hebben met het Maasland kan dat bijzonder zijn.”

Ik twijfel zelf nog: begraven of cremeren. Ik neig misschien iets meer naar begraven Burgemeester Raf Terwingen

In Rekem bij Lanaken bestaat er ook al een natuurbegraafplaats waar asurnen in het bos worden begraven. Sinds het anderhalf jaar bestaan ervan, maakten nog maar drie mensen daar gebruik van. “Of dit nu bij ons gaat aanslaan, weet ik niet. Maar mensen staan wel steeds vaker open voor alternatieve begravingen", zegt burgemeester Raf Terwingen (CD&V).

300 euro

Dit soort initiatieven zou op termijn de druk op hedendaagse kerkhoven moeten afnemen. En in tegenstelling van een begraafplaats moet hier geen concessie worden verlengd. Gratis bestaat niet. Uitgestrooid worden in de Maas kost 300 euro.

“We willen er ook subtiel een monumentje plaatsen waar de namen van alle overledenen worden bevestigd. Het moet passen in het landschap, mag niet op een kerkhof lijken, maar er moet wel kunnen worden stilgestaan bij de dierbare."

En burgemeester Terwingen zelf? “Ik ben eerlijk gezegd zelf nog zoekende in dat verhaal. Ik denk daar soms wel eens over na: begraven of cremeren. Ik weet het nog niet. Momenteel neig ik meer naar begraven, maar wie weet wat de toekomst brengt.”