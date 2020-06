Exclusief voor abonnees Ivo (63) bouwde een indrukwekkend museum in Uikhoven: “Brandweerpomp uit 1850 is parel van nieuwe collectie” Marco Mariotti

11 juni 2020

13u56 32 Maasmechelen Wie eens honderd jaar terug in de tijd wil duiken, moet naar Uikhoven. Beter gezegd naar ‘De Nostalgie’, het indrukwekkende museum van Ivo Smeets (63). De man zou in april zijn exclusieve brandweercollectie tonen, maar corona gooide roet in het eten. “Ik hoop de mensen vanaf midden juni weer te kunnen en mogen ontvangen", vertelt Smeets.

Aan de Pastoor Goossenslaan in Uikhoven bij Maasmechelen, achterin verscholen in een grote hangar, ligt zowaar een historische schat. Wat ooit nog de werkplaats van KV De Maaszuipers was, werd in 2011 omgetoverd tot een museum. En wat voor één. Bezieler Ivo Smeets haalde zijn inspiratie toen hij op vakantie was in Oostenrijk en werkt sindsdien dag en nacht aan zijn 'kindje’.

“In april zouden hier brandweerwagens en tractors op de oprit hebben gestaan”, vertelt hij met de deurklink van de ingang in de hand. “Maar alles werd geannuleerd. Sinds afgelopen winter heb ik urenlang gewerkt om alles in orde te krijgen, en gelukkig mogen we nu weer mensen ontvangen. Ga maar eens kijken.”

