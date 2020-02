Inloophuis Limani verhuist naar Rijksweg: “Het is hier veel huiselijker” MMM

12 februari 2020

18u36 0 Maasmechelen Limani Maasland is van de Zandstraat naar de Rijksweg in Maasmechelen verhuisd. De vereniging die kankerpatiënten begeleidt na een oncologisch traject wil op die manier meer zichtbaar worden. “Het is hier ook veel huiselijker", zegt voorzitter Foffi Mavrakis.

Limani Maasland werd in oktober 2018 in het leven geroepen om mensen te begeleiden die strijden of gestreden hebben tegen kanker. Na het gevecht met de ziekte vinden nog te veel ex-patiënten moeilijk aansluiting op de werkvloer of de samenleving. Maar het pand dat in oktober werd geopend aan de Zandstraat bleek niet optimaal.

Ook naasten

De organisatie kiest nu voor een gebouw aan de Rijksweg. “De locatie ligt nu meer centraal en is beter zichtbaar. Er is een scheiding tussen kantoor en huiskamer, én de workshopruimte is ideaal. Het is huiselijker, warmer en beter afgestemd op ons doelpubliek. Dat zijn trouwens niet alleen de patiënten, maar ook hun naasten die vaak mee het leed dragen.”

Bij Limani kan je kiezen voor ondermeer onco- en lifecoaching, workshops zoals schilderen, gezond koken, yoga, massage, bloemschikken of mindfull wandelen. De organisatie kan rekenen op tal van vrijwilligers. Meer info via www.inloophuislimani.be.

Het nieuwe adres: Rijksweg 291 bus 1, 3630 Maasmechelen.