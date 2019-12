Inbraakpogingen op vier plaatsen in Vucht MMM

19 december 2019

15u54 50 Maasmechelen Dieven hebben op vier adressen in Maasmechelen toegeslagen. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag.

Twee inbraken werden vastgesteld in een loods en een garage bij twee woningen in de Reinboomstraat.

Hetzelfde gebeurde in de Groenstraat vlakbij, en later ook aan een restaurant aan de Rijksweg. De buit bleef in alle gevallen beperkt.