In week tijd 23 verwaarloosde paarden ontdekt: “Een paard is géén wegwerpproduct” Marco Mariotti

09 maart 2020

17u16 2892 Maasmechelen In één week tijd heeft het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum (VZOC) 23 paarden in beslag moeten nemen. Er wachten al 17 exemplaren op een mogelijke adoptie. “Het zijn allemaal particulieren die impulsief paarden kopen en daarna de zorg ervan onderschatten”, zegt Rudi Oyen van het VZOC. Het centrum is nu op zoek naar steun in natura.

Het VZOC in Heusden-Zolder kent momenteel een overrompeling van in beslag genomen paarden. Vandaag verblijven er maar liefst veertig stuks en de piek lijkt nog niet bereikt te zijn. “We kennen dit probleem al jaren, maar er komt maar geen einde aan”, vertelt Oyen.

Op 4 maart had het VZOC al zeventien paarden en ezels ter adoptie staan. Diezelfde dag volgde al een nieuwe oproep voor het opladen van een hengst in Vliermaal. Een onhandelbaar agressief beest dat beet en stampte, zeiden de buurtbewoners. Het dier brak vaak uit, tot overlast van de buurt. “Onder het toeziend oog van de politie hadden we binnen de vijf minuten deze gemoedelijke hengst in onze trailer geladen”, vertelt Oyen.

Mensen kopen een paard tegenwoordig onbezonnen aan. De eerste dagen en weken gaat het allemaal goed, maar dan slaat de gewenning toe Rudi Oyen

Donderdagnacht kon het VZOC opnieuw op pad. Dit keer ging het om twee verwaarloosde pony’s in Testelt bij Vlaams-Brabant. Een dag later weer vijftien paarden in Zoutleeuw. Zaterdag nog eens drie paarden in Halen, zondag eentje uit Heusden-Zolder en maandag nog in Maasmechelen. “Bij die laatste ging het om een pony en vier onbeheerde schapen. Het is nu alle dagen iets. Het houdt niet op.”

Het echte werk

Het vangen en evacueren van paarden is vaak een tijdrovende klus, maar dan pas begint het echte werk. “Een van de merries draagt sinds zondag een geboortealarm dat de conciërge van het Opvangcentrum zal alarmeren als ze moet bevallen. Wanneer dat gebeurt, zitten we in totaal met 41 paarden.”

Rudi Oyen ziet een tendens die al jaren aanhoudt: particulieren die impulsief een dier aankopen, maar de zorg ervoor onderschatten. “Mensen kopen een paard tegenwoordig onbezonnen aan. De eerste dagen en weken gaat het allemaal goed, maar dan slaat de gewenning toe. Het dier krijgt geen aandacht meer en gaat zelfs negatieve aandacht beginnen vragen of het wordt onhandelbaar.”

We zien vaak een tekort aan voeding, drinkwater en beschutting Rudi Oyen, VZOC

Waarden en normen

“Een paard hebben vraagt veel moeite”, gaat Oyen verder. “Je moet een weide huren, en véél voeding voorzien. Een paard is geen konijn, hé. Zo’n dier eet twintig uur per dag en de kosten van de veearts zijn ook zeer duur.”

Volgens Oyen is het ook kwestie van waarden en normen. “We leven in tijden van internet en toch slagen mensen er niet in om zich te informeren. We komen telkens allemaal dieren tegen die niet gechipt zijn en waarvan de hoeven niet gekapt werden. We zien vaak een chronisch tekort aan voeding, drinkwater en beschutting. Je kan via internet al snel een pony voor 50 euro op de kop tikken. Maar mensen lijken maar niet te snappen dat een paard geen wegwerpproduct is. Ja, er zijn wetten, maar de wetgeving is zo sterk als de controle erop.”

Het VZC zoekt nu steun in natura, zoals voeding. “Hooi, krachtvoeder, wortelen, alles is welkom. Extra halsters kunnen we ook gebruiken.”