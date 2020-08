Iedereen in orde met coronamaatregelen, behalve één frituur Birger Vandael

09 augustus 2020

11u43 0

In de nacht van zaterdag op zondag heeft politie Lanaken-Maasmechelen een controle uitgevoerd in alle horecazaken. Er werd nagegaan of iedereen nog in orde was met de opgelegde Covid-maatregelen. Op één frituur na bleek iedereen binnen de politiezone de les begrepen te hebben. De frituur werd op vraag van de politie onmiddellijk gesloten. Naast deze actie heeft de politie ook 747 snelheidscontroles uitgevoerd. 68 bestuurders waren in overtreding. Er waren ook proces verbalen voor gevaarlijk rijgedrag, drugsgebruik achter het stuur en rijden zonder rijbewijs.