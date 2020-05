Iedereen denkt wolven te zien! Is dit een dronebeeld van de Maasmechelse wolf? Jan Loos van Welkom Wolf betwijfelt het: “We gaan uit van een grote vos” Marco Mariotti

22 mei 2020

17u59 2 Maasmechelen De ene wolvenmelding na de andere bewijst de wolvenkoorts in ons land, en zéker in Limburg. Vorige week zag iemand nog een mogelijke wolf oversteken vlak bij de Decathlon in Eisden. En deze week maakte natuurfotograaf Frank Resseler straffe dronebeelden van een potentiële wolf, wat uiteindelijk een grote vos bleek te zijn. “Het is écht moeilijk om een onderscheid te maken, maar het bewijst hoe mensen ermee bezig zijn”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. Oordeel zelf.



Als we de mailbox van Welkom Wolf mogen geloven, lopen er honderden wolven rond in gans Vlaanderen, en vooral in Limburg. Van in Haspengouw en Noord-Limburg, tot in het Maasland waar de laatste dagen meerdere meldingen binnenkwamen. “Vorige week zag een jongeman een mogelijke wolf oversteken aan de Decathlon in Eisden", bevestigt Jan Loos.

“De beschrijving van de bestuurder ging inderdaad in de richting van een wolf, maar toch is dat geen waterdicht bewijs. We hebben tientallen voorbeelden waar de beschrijving aan de telefoon volledig in de richting van een wolf wijst, maar we nadien bij een foto duidelijk het onderscheid met een hond kunnen maken.”

Ooghoek

Nog straffer is de melding van bioloog en natuurfotograaf Frank Resseler. De man was eerder deze week rond 5 uur ‘s morgens aan het filmen met zijn drone in het Nationaal Park Hoge Kempen. “Ik maak daar vaker beelden van de zonsopgang, net zoals deze week. Maar terwijl ik vooral mijn toestel in de gaten had, zag ik tegelijk in mijn ooghoek een dier razendsnel lopen. Ik moest bijna meteen aan een wolf denken, maar zeker ben ik niet.”

Frank bekeek thuis zijn beelden en zag dat hij de loopactie van het dier mooi in beeld had. Links komt het hij het beeld binnen gespurt om rechtsonder weer te verdwijnen. Met zekerheid geen ree of everzwijn, maar wat dan wel? De snelheid van het dier is verbazingwekkend, maar haarscherp inzoomen, lukte niet.

Pootafdruk

De Maasmechelaar stuurde de beelden door naar Jan Loos van Welkom Wolf en ook naar het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Zij waren vooral door de omgeving zeer geïnteresseerd. In het Nationaal Park Hoge Kempen regio Lanaken-Maasmechelen werden al eens een wolvendrol en een pootafdruk gevonden.

Staart van vos

Na het bekijken van de beelden zijn Loos en het INBO twijfelachtig: het is geen wolf. “Wellicht gaat het hier om een grote vos. De manier van lopen in één lijn is wel typisch voor de wolf, maar de staart wijst dan weer in de richting van een vos. Volgens ons is het dier ook niet groot genoeg om een wolf te zijn.” Loos denkt tegelijk dat een wolf zelden zo snel zal lopen. “Tenzij het jaagt, maar dat lijkt hier niet meteen het geval. En als het zich bedreigd voelt, maar dat kan bij de vos ook. Mogelijk zorgde de drone zelf voor de reactie."

Resseler – zelf bioloog – vindt het eerder twijfelachtig dat een vos zo pijlsnel zou spurten, maar legt zich neer bij het besluit van Loos en het INBO.

“Het zijn dit soort afwegingen die wij constant moeten maken", legt Jan Loos uit. “Heel vaak wijst de beschrijving naar een wolf, maar is de realiteit anders. We kregen al foto’s binnen, dat je bijna niet gelooft dat het om een hond zou gaan, maar de Saarlooswolfhond is bijna identiek. Het verschil zit hem in het ‘witte masker’ rond de snuit en de meer afgeronde oren. Maar wie let op zoiets als je twee seconden oog in oog staat met een ‘wolf’.”

Loos wijst erop dat heel veel van de meldingen – en zeker in Noord-Limburg – correct zijn. “Alleen laten echte wolven zich veel moeilijker op foto zetten. Het zijn de meldingen waarbij het dier probleemloos op beeld kan worden vastgesteld die sneller richting honden wijzen.”

Meldingen kunnen op welkomwolf.be worden doorgegeven.