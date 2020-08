Huis onbewoonbaar na zware brand in Maasmechelen Marco Mariotti

18 augustus 2020

22u47 60 Maasmechelen Het heeft dinsdagavond zwaar gebrand in een woning in de Heirstraat op de hoek met de Ringlaan. De schade is aanzienlijk en het huis is onbewoonbaar verklaard.



De brandweer snelde rond 22 uur ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat een groot deel van de woning uitbrandde. In de keuken en de aanpalende vertrekken is de brandschade groot. Verder is er veel rookschade in de volledige woonst. Niemand raakte gewond. “De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Het huis is wel onbewoonbaar en de politie ontfermt zich over de familie die er woont", bevestigt brandweerofficier Jurgen Pass.