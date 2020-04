Huis onbewoonbaar na zware brand: dak volledig verwoest MMM

11 april 2020

18u21 1 Maasmechelen Op de hoek van de Talderstraat en Joseph Smeetslaan in Maasmechelen is vannacht omstreeks 3.15 uur brand uitgebroken in een woning. Het dak is verwoest en het huis onbewoonbaar.

Het was rond 3 uur dat voorbijgangers de vlammen opmerkten. In een mum van tijd stond het dak in lichterlaaie. Brandweer Oost Limburg snelde ter plaatse en kon het vuur bestrijden.

Er was sprake van asbest en de politie verzegelde daarom ook het pand met nadarhekken en lint. De oorzaak wordt momenteel nog onderzocht.



