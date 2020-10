Hotel Lika wordt deels gesloopt en verbouwd: “We gaan er nieuw leven in blazen” Marco Mariotti

01 oktober 2020

19u00 0 Maasmechelen Het leegstaande Hotel Lika op de Pauwengraaf in Maasmechelen zal gedeeltelijk gesloopt en verbouwd worden. Dat heeft Vlaams minister Zuhal Demir vandaag goedgekeurd. De minister kent een subsidie van 276.000 euro toe aan Foal BVBA, die het gebouw gaan verbouwen tot een hotel met horecazaak en conciërgewoning.

Iedereen in Maasmechelen en omstreken kent Hotel Lika wel. Het bleek tientallen jaren de hotspot voor overnachtingen aan de Maaskant. Het hotel is ondertussen bijna zeven jaar gesloten en staat leeg. Investeerder Foal bvba kocht het gebouw pas en wil er nieuw leven in blazen. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning eerder dit jaar geeft minister Demir het project nu een finale duw in de rug door 276.000 euro mee te investeren vanuit de Vlaamse regering.

“Zo maken we komaf met een groot leegstaand gebouw op de Pauwengraaf en zet Maasmechelen zich nog beter op de kaart als kwaliteitsvolle bestemming voor toeristen”, zegt Demir.

Poort Tuinwijk

“Als mijnwerkersdochter vind ik het belangrijk dat we investeren in de poorten tot onze tuinwijken. Een groot leegstaand gebouw op zo’n belangrijke locatie past daar niet in. Het geplande project zal daar verandering in brengen. Vanuit Vlaanderen investeren we dan ook mee in de sanering van het voormalige hotel zodat de initiatiefnemer het gebouw grondig kan renoveren en een nieuwe bestemming kan geven. Niemand is gebaat bij leegstand en verkrotting”, zegt Demir, die er op wijst dat afgelopen zomer het aantal overnachtingen in Limburg gemiddeld met 30 procent steeg, ondanks Corona.