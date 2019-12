Home-invasion bij jonge Maasmechelaar: “Geblinddoekt op eigen achterbank naar bankkantoor gebracht” Marco Mariotti

30 december 2019

15u15 4 Maasmechelen De 22-jarige Cedric uit Maasmechelen is vrijdagavond het slachtoffer geworden van een home-invasion. De student was alleen thuis, kreeg een geweer tegen het hoofd en werd geblinddoekt meegenomen naar een bankkantoor aan de Rijksweg. Daar haalde het duo de zichtrekening leeg. “Ze leken totaal niet voorbereid", zegt Cedric.

Cedric uit Mariaheide zat boven te blokken voor zijn examens toen vrijdagavond rond 18.15 uur plots de deurbel ging. Onwetend deed hij de deur open voor een jonge twintiger. De man wilde zogezegd weten of er ergens een pizzeria in de buurt lag. Nog voor Cedric kon antwoorden, kreeg hij een pistool op zich gericht en werd de inkomhal ingeduwd.

Een tweede kompaan dook plots tevoorschijn. “Ze zeiden dat ik kalm moest blijven en ze vroegen om geld", vertelt de Maasmechelaar. “Meteen wilden ze naar boven en moest ik in mijn studeerkamer op de zetel gaan liggen, met mijn hoofd in het kussen. Ze hielden een geweer tegen mijn hoofd en sloegen ook twee keer op mijn achterhoofd. Ze wilden geld, en doorzochten ook de slaapkamer van mijn moeder.”

Ik had de situatie zo goed als aanvaard en zou afwachten. Paniek had ik niet. Cedric

Nadat er geen cash in huis bleek, en ze het met een paar oorbellen moesten doen, zochten ze nieuwe ideeën. “Ze leken totaal niet voorbereid. Plots kreeg één van hen het idee om mijn bankkaart te gebruiken. Ik gaf na aandringen mijn code waarop ze naar de bank wilden. ‘Hoe gaan we dat doen', vroegen ze aan elkaar. Ze wisten niet hoe me te blinddoeken en pas ze de badkamer ontdekten, knoopten ze een handdoek rond mijn hoofd.”

Autokoffer

Intussen namen ze de autosleutels van Cedric mee, en leidden ze hem de trap af. “Op mijn kousen dwongen ze mij de auto in en moest ik op mijn eigen achterbank gaan zitten. Ze startten de wagen, en samen gingen ze op zoek naar een bankkantoor. Ze waren duidelijk niet van de omgeving, want we reden helemaal naar de Rijksweg terwijl er vlakbij een bankkantoor ligt. In de vroege avond langs een drukke gewestweg lag ik daar op de achterbank met een handdoek over mijn hoofd.”

Uiteindelijk haalde één dader de bankrekening van Cedric leeg terwijl de ander de wacht hield bij hem. De man stapte in en vertrok weer. “Er gingen zoveel scenario’s door mijn hoofd. Een gegeven moment spraken ze in het Arabisch en hoorde ik het woordje ‘koffer’. Ik was al aan het bedenken dat ik in mijn eigen koffer zou belanden en dat ze me ergens in het bos zouden dumpen. Ik had de situatie zo goed als aanvaard en zou afwachten. Paniek voelde ik niet.”

‘Mattie’

Tien minuten later hielden ze halt. “Zo ‘mattie’, we gaan je hier achterlaten in je auto. De sleutels liggen hier ook. Je mag pas na vijf minuten vertrekken.’ Heel vreemd dat ze me ‘mattie’ noemden, dat is straattaal voor ‘kameraad' in Nederland. En de kous was vreemd genoeg af.”

Toen Cedric voorzichtig zijn handdoek afdeed en meteen uit de auto stapte, merkte hij dat op enkele straten van zijn huis was in de Prins Alexanderstraat. “Ik ben meteen naar mijn grootvader gereden en heb de politie gebeld. Hoe vreemd het ook klinkt, was ik vooral ‘blij’ dat ze me in de buurt hebben gedumpt en uiteindelijk rustig met me zijn omgegaan.”

De politie kamde de omgeving uit, en voert een uitgebreid onderzoek. Voorlopig ontbreekt van de daders nog elk spoor, maar het onderzoek draait op volle toeren. Cedric en zijn moeder vragen zich vooral af waarom de daders net hun huis uitkozen. “Misschien wilden ze inbreken en werd ik plots het slachtoffer omdat ik alleen thuis was? Geen idee. Het is hier een heel gewone woonwijk. Ik heb in januari examens en hoop vooral dat ik slaag, dat is momenteel mijn grootste bezorgdheid."