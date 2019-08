Hoe schoon op de wereld, de zomerse hei: Nationale Heidedagen zijn schot in de roos Dirk Selis

25 augustus 2019

15u37 0 Maasmechelen Tijdens het voorbije weekend organiseerde Maasmechelen de Nationale Heidedagen. Hiermee wil het gemeentebestuur de Mechelse Heide extra in de kijker plaatsen. Dit stukje heide is immers uniek in België en zelfs de wereld.

“Hoe schoon op de wereld, de zomerse hei…” zo vangt Herbert Coox, schepen van toerisme, zijn betoog al zingend aan om de Nationale Heidedagen in Maasmechelen te promoten. “Elke gemeente of stad heeft zo haar elementen, die de natuurlijke rijkdom van de streek uitmaken. Voor ons is dat de paarse heide. En dat willen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Aan de druk bewandelde toegangspoort van het Nationaal Park, de Mechelse Heide, kun je er optimaal van genieten. We hebben een warme zomer gehad, maar de meer dan 570 hectare heide staat er – ondanks alles - zeer kleurrijk bij dit jaar. Dit event zet Maasmechelen dan ook (inter)nationaal op de kaart”, gaat hij verder. “We doen dat met trots en zijn bijzonder verheugd dat ook dit jaar weer heel wat partners zoals Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, het Nationaal Park Hoge Kempen en Toerisme Limburg dit initiatief van de gemeente Maasmechelen ondersteunen”.

Kunstige heikikker

“Eén van de opmerkelijke activiteiten is het kunstwerk van Pollie Gregoor en Roosje Chini. Speciaal voor de Nationale Heidedagen hebben ze een 2D heikikker ontworpen. Het werk is 120m² groot en bevat zo wat 5000 heideplantjes en zal de perfecte plek zijn om een selfie te maken met de heikikker!” vervolgt Herbert Coox. “We willen het kunstwerk en de plantjes niet verloren laten gaan na het evenement. Daarom kon iedereen op zondag een heideplantje komen afhalen om in zijn tuin te planten. Zo geven we ze terug aan de natuur.”