Hockeyclub Maasmechelen krijgt professioneel waterveld Marco Mariotti

18 november 2019

11u27 7

De Hockeyclub van Maasmechelen heeft dit weekend hun professioneel waterveld voorgesteld. Ze zijn de eerste club in Limburg die voortaan spelen op zo’n veld. “Nu kunnen de Red Lions hier op stage kunnen trainen”, lacht voorzitter Ingrid Gutschoven.

De hockeyclub van Maasmechelen groeide in enkele jaren uit van een aantal liefhebbers tot een volwaardige gemengde club met maar liefst 300 leden. HC MM is meteen de enige Hockeyvereniging van het Maasland. Er werd getraind, gewonnen en gegroeid, maar de club wilde meer.

“De U19 speelt momenteel zelfs in tweede klasse als we in voetbaltermen spreken”, zegt Gutschoven. “Bijna nationaal topniveau. Maar het veld waar we vroeger op speelden was polyvalent en eigenlijk niet ideaal voor hockey.”

Op een waterveld loopt het spel sneller, rolt de bal veel vlotter, maar wordt ook de techniek van de speler beter. “Het is daar waar we nog hard in kunnen groeien dankzij dit veld.”

Academie

Als het van burgemeester Raf Terwingen (CD&V) afhangt, kan HC MM worden uitgebouwd tot een hockeyacademie. “Eéntje op internationaal niveau waar jeugd vanuit alle hoeken naar afzakt. Daar droom ik van. Tenslotte is deze accommodatie in enkele jaren uitgegroeid tot iets bijzonder en allemaal dankzij vrijwilligers. De gemeente heeft enkel financieel gesteund, maar verdient zelf geen erkenning.”

Ook schepen van Sport Romain Hamers (Open Vld) had lovende woorden. “Ik wil uitdrukkelijk de ouders en vele leden bedanken, dat zij zich zo inzetten voor deze sport. Vandaag is een hoogtepunt na jarenlang hard werk”, klonk het.

De eerste ploeg speelde meteen een thuiswedstrijd op het nieuwe veld, tegen de bezoekers Brasschaat. Het veld werd meer dan goed gekeurd, maar de wedstrijd eindigde helaas in 0-2. Het veld kost 380.000 euro en wordt jaarlijks onderhouden door de firma die het liet aanleggen.