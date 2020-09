Hevige brand in Eisden-Dorp, bewoonster lichtgewond afgevoerd Marco Mariotti

15 september 2020

20u10 37 Maasmechelen Aan de Hadewijchstraat in Eisden-Dorp is vanavond brand uitgebroken in een huis. De brandweer is ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat alles in vlammen opging. De bewoonster is lichtgewond afgevoerd.

De oorzaak zou te zoeken zijn in de keuken, mogelijk bij de frituurpan. Omwonenden hadden ook een knal gehoord. Een oudere bewoonster raakte lichtgewond en was in shock. Een buurman snelde ter plaatse om de vrouw uit haar woning te redden.

De brandweer was snel ter plaatse, maar het vuur had zich al snel verspreid. De woonst is onbewoonbaar.