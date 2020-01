Herbert (55) en Jochen (31) lanceren instrumentaal en filmisch album: “Liever vijf échte fans, dan vijfhonderd halve”

Marco Mariotti

15 januari 2020

15u55 12 Maasmechelen Herbert Coox (55) en Jochen de Gelissen (31) hebben hun nieuwste muzikaal project gelanceerd. Coox is eerste schepen en schooldirecteur, de Gelissen speelde de pannen van het dak in tal van rockbands waaronder zelfs Lions Pride, maar het duo slaat nu een experimentele én gedurfde weg in. “Liever vijf échte fans, dan vijfhonderd halve", klinkt het.

Beide Maasmechelaren ademen muziek, maar komen nu met iets atypisch af. Een volledig instrumentaal album in het filmische Postrockgenre. “Ik speelde bass in de Maasmechelse band Portrait B, maar de groep ging uit elkaar”, begint Herbert. “In die tijd werd ik schepen en startte een dol politiek avontuur. Muziek viel stil, maar ik miste mijn tweede liefde ontzettend hard.”

Herbert sprak Jochen aan op café, legde het concept uit en een nieuw hoofdstuk werd geschreven. The Alpha State is geboren.

“We zijn meteen beginnen schrijven bij mij thuis”, vertelt Jochen. “Instrumentale en echt beeldende muziek. Vele laagjes over elkaar. Ik heb een hardrock en metal verleden, dus het was nieuwe oorden opzoeken. Maar dat schrijfproces en het ontdekken van de dingen is net het mooie. We hebben alles zelf ingespeeld: gitaar, bass en zelfs key. Alleen de drums zijn digitaal, maar programmeerden we ook zelf tot het mixen en masteren. Een compleet eigen kindje van ons twee.”

Eén lang verhaal

En hoe zit dat met het leeftijdsverschil tussen jullie? “Nog nooit leverde dat problemen op. We vullen elkaar duidelijk aan en zoeken telkens samen naar nieuwe ideeën. Het album ‘Aüm’ is op alle digitale kanalen waaronder Spotify, Apple Music en YouTube gratis te beluisteren, acht nummers van gemiddeld zes minuten. Het vertelt één lang verhaal: de start is eerder zwaarmoedig, donker en hectisch om te eindigen met complete rust bij het laatste lied. Het verhaal is een afspiegeling van ons eigen leven in die afgelopen periode.”

Herbert en Jochen werken intussen aan een tweede album. “Of we gaan optreden weten we nog niet. Als dat gebeurt zal het met beeld en een live-act moeten gebeuren waarin wij twee een deeltje zijn. Dit is ook geen muziek voor in cafés. Je moet er naar luisteren, maar we zien wel. Ons motto is momenteel: ‘Liever vijf echte liefhebbers dan 1.000 waarvan de helft het maar deels kan smaken.”