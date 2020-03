Heisa om coronavirus compleet: petitie gestart om campus de helix te sluiten Marco Mariotti

04 maart 2020

15u24 0 Maasmechelen Op sociale media circuleert een petitie om campus de helix in Maasmechelen te sluiten wegens het coronavirus. Wie achter de petitie zit, is niet duidelijk. Er werden al bijna 300 handtekeningen verzameld.

Eerder deze week maakte de directie van de helix bekend dat er één leerkracht afwezig was door ziekte. De leerkracht was gaan skiën en voelde zich niet goed, dus kwam hij maandag niet naar school. Tot op heden is er echter geen sprake van corona.

In de petitie verwijst de oprichter naar de veiligheid van studenten en leerkrachten. “De studenten en leerkrachten lopen niet alleen gevaar op, maar ook de mensen waarmee ze in contact komen. Als er veel mensen op één plaats aanwezig zijn, is er een grote kans dat deze epidemie zal uitbreken, ook hier bij ons. Daarom stellen we voor om de campus te sluiten wegens voorzorgsmaatregelen.”

Wie achter de petitie zit, is niet duidelijk. Ze werd door bijna 300 mensen ingevuld. Later meer.