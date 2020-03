Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen: ontdek hier de initiatieven in Maasmechelen Marco Mariotti

17 maart 2020

12u53 17 Maasmechelen Horeca en eetgelegenheden moeten noodgedwongen de deuren sluiten tot minstens 3 april. Wie toch graag iets wil eten, maar niet wil koken kan dat zoals altijd bij frituren en dergelijke zoals dat voorheen ook al ging. Maar ook restaurants en brasseries springen mee op de kar. Een overzicht:

La Strada: Alle dagen af te halen na telefonisch bestellen tussen 17 en 20 uur, op het nummer 089 76 69 12

Eat Right by Den Appel: Na telefonisch bestellen kan hier worden afgehaald en geleverd. “Graag willen we ook vragen bestellingen telefonisch door te geven. Zo staat het klaar als het wordt afgehaald. We vragen ook afstand te houden en maximaal twee klanten binnen te laten.” Betalen moet met de kaart. Contact: 089 77 73 50

De Bergerie: Alle gerechten en dranken zoals ook koffie, kunnen er afgehaald. De Bergerie kan ook leveren. Bellen kan via 0496 21 99 99

Grand Café Leonardo: Afhalen kan van woensdag tot zondag van 17.00 uur tot 21.30 uur. Contact: 089 23 30 75.

Brasserie 't Törrep: Menu’s kunnen worden afgehaald. Voor meer info en reservaties zijn ze bereikbaar via 08977 70 27 of 0495 53 70 85

Restaurant Saloniki: Er kan telefonisch besteld worden en je kan de bestelling komen afhalen in het restaurant tussen 17 en 20 uur. Woensdag gesloten. Bestellen of info: 089760348

La Pizzaiola by Pizzafoon: alle dagen van de week geopend van 18 tot 22 uur. Zaterdag en zondag van 17 tot 22 uur. Bellen en reserveren kan via 089 77 48 98

Deze lijst wordt doorheen de dag nog aangevuld.